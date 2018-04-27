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МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму
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МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму с 29 апреля по 3 мая 

ТАСС 41 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
Аномально жаркая погода ожидается в Крыму 29 апреля — 3 мая, экстренное предупреждение распространило в пятницу Главное управление МЧС по региону.
"Экстренное предупреждение об опасных метеорологических явлениях: в Крыму с 29 апреля по 3 мая 2018 года ожидается аномально жаркая погода", — говорится в сообщении.
Начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая сообщила ТАСС, что среднесуточная температура воздуха в эти дни повысится примерно на семь градусов.
"В степных и предгорных районах температура воздуха днем ожидается до плюс 30, а в прибрежных — до плюс 25 градусов", — сказала она 
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности: людям, имеющим проблемы со здоровьем, особенно страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, в жаркую погоду следует ограничить пребывание на солнце, а также не разводить костры и не сжигать мусор в пожароопасных местах.
Сейчас в Крыму теплая погода, без осадков, температура воздуха ночью ожидается от плюс 9 до плюс 14 градусов, днем до плюс 25 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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