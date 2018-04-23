В Самарской области потеплеет до +16 градусов 

В Самарской области сохранится пасмурная погода. Но к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Пока же придется одеться потеплее.
— «Ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на европейскую часть России холодный воздух северных полярных широт. Температура воздуха существенно понизилась и на Средней Волге. В предстоящие двое суток в Самарской области в ночные часы будут преобладать отрицательные температуры воздуха — до -5 градусов. Даже днем будет прохладно: от 3 до 11 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются во вторник и лишь местами. В среду они маловероятны, — рассказала сотрудница Приволжского УГМС Любовь Горолатова. В четверг, 26 апреля, ожидается потепление. Днем температура воздуха составит от 11 до 16 градусов. При этом на севере области будет около 6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся местами до 0 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь.