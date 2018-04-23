Ещё
В Самарской области потеплеет до +16 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Скончался басист группы "Сектор газа"
Скончался басист группы "Сектор газа"

В Самарской области потеплеет до +16 градусов 

63.ru 49 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области сохранится пасмурная погода. Но к концу недели синоптики прогнозируют потепление. Пока же придется одеться потеплее.
— «Ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на европейскую часть России холодный воздух северных полярных широт. Температура воздуха существенно понизилась и на Средней Волге. В предстоящие двое суток в Самарской области в ночные часы будут преобладать отрицательные температуры воздуха — до -5 градусов. Даже днем будет прохладно: от 3 до 11 градусов. Небольшие осадки в виде мокрого снега ожидаются во вторник и лишь местами. В среду они маловероятны, — рассказала сотрудница Приволжского УГМС Любовь Горолатова. В четверг, 26 апреля, ожидается потепление. Днем температура воздуха составит от 11 до 16 градусов. При этом на севере области будет около 6 градусов. Ночью столбики термометров опустятся местами до 0 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный дождь.
63.ru: последние новости
До конца рабочей недели в Самарской области будут идти дожди В Башкирии школьник напал с ножом на одноклассников и поджег школу Перечисляли взятки на карту: кадровик самарской почты обещала покровительство за деньги
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Саргсян подал в отставку463
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир53
Путин указал Макрону на грубейшее нарушение204
Кейт Миддлтон родила45
У россиян снова попросят денег259
Видео
00:46
Саргсян подал в отставку
В мире
02:07
Компромат на Порошенко дали в прямой эфир
Украина Статьи
02:20
Шотландец поплатился за зигующего мопса
Европа В мире
05:00
Скрипалей могли отравить веществом из США
В мире Происшествия
02:49
Лавров выступил с предупреждением
Политика Армия
00:33
Спрос на жилье в Москве обвалился из-за слабого рубля
Новости Москвы Недвижимость
04:01
В Мострансавто рассказали о работе во время стихии
Новости Москвы
00:11
Журналисты вывели Расторгуева из себя
Шоу-бизнес
00:15
Шпагаты Волочковой утомили публику
Шоу-бизнес
01:00
Валерия не позвала сына на праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение