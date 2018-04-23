В «Союзмультфильме» опровергли жалобу Успенского

В «Союзмультфильме» опровергли обращение Успенского в Генпрокуратуру

Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева в беседе с НСН опровергла эту информацию.

«Это неправда. Если бы это было так, мы бы об этом знали, нам бы уже пришла бумага. Если получим, то прокомментируем. Если такое происходит, мы сразу получаем официальную информацию. У нас так налажен процесс получения информации, что если бы это произошло, мы бы уже получили», — заверила она.

Ранее Успенский неоднократно заявлял НСН, что не давал согласия на работу над продолжением мультфильма. Адвокаты писателя намерены подать иск в суд, как только его продолжение появится в сети. Первая серия продолжения мультсериала вышла 3 апреля.