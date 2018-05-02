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В Башкирии потеплеет до 24 градусов
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В Башкирии потеплеет до 24 градусов 

ufa1.ru 19 минут назад
Фото: ufa1.ru
В Башгидрометцентре рассказали о погоде на короткую рабочую неделю. По данным метеорологов, в регионе будет сравнительно тепло, но дождливо и ветрено.
Так, в четверг, 3 мая по республике ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер западного направления умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С, днем +15…+20 °С. В южных районах Башкирии воздух прогреется до +24 °С.
В пятницу, 4 мая, местами в регионе кратковременные дожди. Ветер — умеренный, изменит своё направление на северо-западный. Порывы — до сильного.
— Температура воздуха ночью +1… +6 °С, днем +10…+15 °С, — сообщили в Башгидрометцентре.
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