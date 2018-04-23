Путин присудил звание Захарову

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Путин присудил звание Героя Труда Марку Захарову 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда.
Документ подписан 23 апреля и размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" это звания, в частности, удостоен художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров.
Звание Героя Труда также получили генеральный директор компании "Туламашзавод" Евгений Дронов, главный тренер волейбольного клуба "Уралочка" Николай Карполь, проходчик шахты "Талдинская-Западная-2" компании "СУЭК-Кузбасс" Александр Куличенко и профессор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Галина Савельева.
Звание Героя Труда Российской Федерации, учрежденное в 2013 году, является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги. Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой рельефное изображение государственного герба РФ.
Медаль весом 15 грамм прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, которая обтянута муаровой лентой цветов российского триколора. В настоящее время звания Героя Труда удостоились более двух десятков человек.
Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда.
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