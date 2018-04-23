Путин присудил звание Захарову

Путин присудил звание Героя Труда Марку Захарову

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда.

Документ подписан 23 апреля и размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" это звания, в частности, удостоен художественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров

Звание Героя Труда Российской Федерации , учрежденное в 2013 году, является высшей степенью отличия за особые трудовые заслуги. Золотая медаль Героя Труда представляет собой пятиконечную звезду, в центре которой рельефное изображение государственного герба РФ.

Медаль весом 15 грамм прикреплена к прямоугольной колодке с позолоченными рамками в верхней и нижней частях, которая обтянута муаровой лентой цветов российского триколора. В настоящее время звания Героя Труда удостоились более двух десятков человек.

Ежегодная церемония вручения звезд Героя Труда традиционно приурочена к отмечаемому в РФ 1 мая Дню труда.