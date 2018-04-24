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25 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов
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25 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Потепление до +9 градусов прогнозируют синоптики в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
25 апреля ночью и утром местами на востоке республике возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью -1.. -6˚, максимальные днем +4.. +9˚.
26 апреля ночью, утром и днем в большинстве районов дождь, ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1.. +4º, днем +8.. +13º.
Ранее синоптики сообщили, что такая погода вполне характерна для середины апреля. Однако температура воздуха в республике на шесть градусов ниже нормы.
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