25 апреля в Татарстане потеплеет до +9 градусов

Потепление до +9 градусов прогнозируют синоптики в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

25 апреля ночью и утром местами на востоке республике возможен небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный с переходом днем на юго-западный, умеренный. Минимальные температуры воздуха ночью -1.. -6˚, максимальные днем +4.. +9˚.

26 апреля ночью, утром и днем в большинстве районов дождь, ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью -1.. +4º, днем +8.. +13º.

Ранее синоптики сообщили, что такая погода вполне характерна для середины апреля. Однако температура воздуха в республике на шесть градусов ниже нормы.