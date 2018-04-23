РОЦИТ и Роскомнадзор проверят все жалобы пользователей

«Региональный общественный центр интернет-технологий» (РОЦИТ) и Роскомнадзор договорились о взаимодействии по проблеме перебоев в работе сайтов и приложений в связи с блокировкой мессенджера Telegram. Совместное заявление ведомства и общественной организации опубликовано на официальном сайте РОЦИТ.

Согласно ему, РОЦИТ станет организацией, уполномоченной принимать, обрабатывать и анализировать ситуацию по блокировкам, а Роскомнадзор будет обязан «отработать» рекомендации, которые соберет РОЦИТ.

В центре отметили, что множащиеся в соцсетях сообщения о недоступности ряда сервисов не всегда связаны с действиями Роскомнадзора по блокировке Telegram, в связи с чем необходимо отделить информационный шум от «реальных последствий».

Поэтому РОЦИТ предлагает пострадавшим пользователям и владельцам сайтов и сервисов «включиться в диалог» и жаловаться на нарушения в работе на горячие линии РОЦИТ и Роскомнадзора.

Всю прошлую неделю в работе множества интернет-сервисов наблюдались технические проблемы. Их владельцы, а также пользователи социальных сетей связывали неполадки с попытками Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram.

Во вторник СМИ сообщали, что действия Роскомнадзора привели к сбою в работе банковских карт. Тогда некоторым российским банкам и платежным системам не всегда удавалось успешно провести онлайн-платежи картами MasterCard.

Кроме того, известно, что из-за блокировки Роскомнадзором IP-адресов случились перебои в работе нескольких онлайн-игр, онлайн-школы SkyEng, видеостримингового сервиса Twitch, музыкального сервиса Spotify и других.

13 апреля Таганский районный суд принял решение о «незамедлительной» блокировке мессенджера Telegram. Три дня спустя Роскомнадзор приступил к блокировке, направив операторам связи требование ограничить доступ к Telegram и заблокировать миллионы IP-адресов, к которым привязан мессенджер.