Внук Зюганова высказался о «важном посте»

В беседе с радиостанцией Леонид Зюганов отметил, что, возможно, его неправильно поняли журналисты.

«Чтобы мне позвонили и сказали: Леонид Андреевич, здравствуйте, не хотите ли вы? Не было такого», — отметил он.

О возможном назначении ранее сообщил «Коммерсантъ». При этом издание писало, что Леонид Зюганов подтвердил: ему поступило предложение стать бизнес-омбудсменом, но, согласно этим данным, пока «нет никаких серьезных договоренностей». Сейчас он руководит комиссией Мосгордумы по науке и промышленности. Вот что сказал Зюганов Business FM:

Леонид Зюганов: Данное обсуждение под собой почвы никакой вообще не имеет, потому что вчера у нас состоялся разговор с «Коммерсантом», мне задали вопрос, планирую ли я идти на [выборы] в Мосгордуму в следующем созыве. Я сказал, что не исключаю [этого]. А дальше мне был задан вопрос, не обсуждал ли я с кем-то возможность своего назначения на [пост] омбудсмена по защите прав предпринимателей. Я сказал, что в рамках здоровой дискуссии мы с коллегами в Мосгордуме иногда имеем особенность что-либо обсуждать, и это нормально. И так как я возглавляю комиссию по науке и промышленности, конечно, есть схожесть этих тем, и наша партия ( Данное обсуждение под собой почвы никакой вообще не имеет, потому что вчера у нас состоялся разговор с «Коммерсантом», мне задали вопрос, планирую ли я идти на [выборы] в Мосгордуму в следующем созыве. Я сказал, что не исключаю [этого]. А дальше мне был задан вопрос, не обсуждал ли я с кем-то возможность своего назначения на [пост] омбудсмена по защите прав предпринимателей. Я сказал, что в рамках здоровой дискуссии мы с коллегами в Мосгордуме иногда имеем особенность что-либо обсуждать, и это нормально. И так как я возглавляю комиссию по науке и промышленности, конечно, есть схожесть этих тем, и наша партия ( КПРФ . — Business FM) всегда радела за малый и средний бизнес. Вы можете видеть, Геннадий Андреевич, когда всегда выступает на парламентских слушаниях, он всегда об этом говорит, что малый и средний бизнес, к сожалению, у нас пользуют как такую тему, когда нужно просто очень красиво что-то где-то заявить. А потом в законодательные нормы это никогда ни во что, в общем-то, не переходит. Так вот, я сказал девушке, что основное событие — выборы в первую очередь мэра, и никаких договоренностей, я причем подчеркнул раза четыре, наверное, я не знаю, почему она все равно в заголовок ставила, что Зюганов не отрицает. Договоренностей нет, их вообще в принципе нет. Я сейчас и так занимаюсь, в принципе, этой деятельностью с точки зрения законодательства. Я ей сразу сказал, что с мэрией мы не обсуждали данный вопрос. Поэтому я считаю, что в первую очередь в этом году нужно говорить о выборах мэра. Это намного важнее и интереснее. И в первую очередь это реально имеет почву под собой, потому что у нас на прошлой неделе, в среду, мы проводили конференцию, которая озвучила идею о проведении праймериз. Поэтому мы сейчас определяемся с нашим кандидатом и начинаем заниматься самым центральным событием 2018 года.

Вам не предлагали выдвинуться мэром Москвы от КПРФ?

Леонид Зюганов: Нет. Я думаю, что это будет не очень правильно. Мэром должен быть хозяйственник, человек, который может показать за собой конкретные дела. Просто здесь нужно понимать, что в силу возраста не все возможно успеть сделать быстро. У нас есть огромный, широкий список тех людей, которые по-настоящему достойны и могут, в общем-то, избираться.

А не определились еще с кандидатом?

Леонид Зюганов: Честно говоря, нет. Но, если вы слышали, у нас Честно говоря, нет. Но, если вы слышали, у нас Сергей Станиславович Удальцов , когда проводил конференцию, сказал: вот у нас очень успешный опыт был, я считаю, с Грудининым Павлом Николаевичем. Выдвижение кандидата от широкого фронта левых сил, и, на мой взгляд, это правильно, потому что позволяет привлечь, в общем-то, намного более значительную часть людей. Заинтересовать своей программой, так как она идет от нескольких платформ, и, естественно, с левой повесткой. Поэтому у нас сейчас проходят праймериз. Туда, в общем-то, люди предлагают своих кандидатов. Дальше будет представление программ, голосование. Ну и дальше уже по итогам голосования будут рассматривать те кандидатуры, которые у нас будут.

Согласно московским законам, уполномоченного по правам предпринимателей в городе назначает мэр по согласованию с федеральным правительством сроком на пять лет, причем кандидат не может быть моложе 30 лет. Леонид Зюганов требованиям по возрасту будет соответствовать в июле, а плановая смена уполномоченного должна произойти в следующем году.