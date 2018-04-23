Спрос на поездки в Британию упал

Спрос на поездки граждан России в Великобританию снизился на 10% на фоне сложной политической ситуации между странами. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.
"Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ", — сказала она, отметив, что визовая политика Великобритании не изменилась, процент отказов не увеличился.
По оценкам Ломидзе, снижение спроса на поездки в королевство сохранится на уровне 10% и в летний сезон, при этом спад спроса по туристическим услугам незначительно — лишь 1-2%.
Политическая ситуация
4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Пострадавшие уже вышли из комы — Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время как Юлия уже выписана.