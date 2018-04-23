Спрос на поездки в Британию упал

АТОР: спрос на поездки из РФ в Великобританию сократился на 10%

Спрос на поездки граждан России Великобританию снизился на 10% на фоне сложной политической ситуации между странами. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе пресс-конференции в ТАСС.

"Ожидалось, что жесткое обострение скажется на туризме, но пока снижение спроса порядка 10%, в основном за счет образовательных программ", — сказала она, отметив, что визовая политика Великобритании не изменилась, процент отказов не увеличился.

По оценкам Ломидзе, снижение спроса на поездки в королевство сохранится на уровне 10% и в летний сезон, при этом спад спроса по туристическим услугам незначительно — лишь 1-2%.

Политическая ситуация