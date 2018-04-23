Большинство россиян удовлетворены своей работой

Этот показатель высок и среди респондентов с плохим материальным положением. Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, это самый низкий показатель за более чем 10 лет — с 2004 года.

Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно), отмечают социологи. Главной причиной смены места работы называется низкая зарплата, а также желание открыть свое собственное дело.