Большинство россиян удовлетворены своей работой 

Более половины не хотят ее менять, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Этот показатель высок и среди респондентов с плохим материальным положением. Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, это самый низкий показатель за более чем 10 лет — с 2004 года.
Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно), отмечают социологи. Главной причиной смены места работы называется низкая зарплата, а также желание открыть свое собственное дело.