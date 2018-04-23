Ещё
Большинство россиян удовлетворены своей работой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Большинство россиян удовлетворены своей работой 

BFM.RU 23 апреля 2018
Фото: ТАСС
Более половины не хотят ее менять, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Этот показатель высок и среди респондентов с плохим материальным положением. Недовольство своей работой высказывают 18% респондентов, это самый низкий показатель за более чем 10 лет — с 2004 года.
Остаться на своем нынешнем месте готовы 52% работающих россиян (в кризисные 2009 и 2014 годы эти доли были наиболее высоки — 54% и 57% соответственно), отмечают социологи. Главной причиной смены места работы называется низкая зарплата, а также желание открыть свое собственное дело.
BFM.RU: последние новости
Писательница из Норвегии предсказала «крах» России «Бред — так и напишите». Пучков ответил Михалкову В «Артеке» построят новый лагерь
Комментарии7  Ещё 71 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сели все: гаишников покарали за прокурора219
МИД объяснил отсутствие РФ в договоре по Корее282
Глава ЕК выступил с неожиданно пророссийским заявлением84
США поставили Европе ультиматум
Британия выгоняет россиян481
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
00:35
Британия выгоняет россиян
Образование Политика
01:23
Анонсировано повышение пенсионного возраста
Экономика Личный счет
01:05
Американские «Томагавки» ждет «судьба хуже смерти»
Армия Оружие
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
04:32
Студент ради хайпа прыгнул под поезд метро
Другое Происшествия
01:01
Лавров жестко раскритиковал атаку США на Сирию
Политика Ближний Восток
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение