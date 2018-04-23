Ещё
Историю с отравлением Скрипалей назвали темной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Митрополит Иларион: вся история с отравлением Скрипалей очень темная 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
Британские спецслужбы могут оказывать давление на Скрипалей, и есть вероятность, что они будут озвучивать ту точку зрения, которую "им навязывают, либо им внушили", считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Выступая в эфире программы "Церковь и мир" на канале "Россия 24", митрополит Иларион по просьбе ведущей прокомментировал скандальное дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль. В частности, отвечая на вопрос о том, какова вероятность того, что Великобритания будет оказывать давление на граждан РФ для дачи ими выгодных ей показаний, глава ОВЦС заметил, что, по его мнению, "такое давление уже давно оказывается".
"Вся эта история очень темная, и мы знаем только часть этой истории. Нам говорят, что есть некие секретные данные, которые неопровержимо свидетельствуют о виновности России", — сказал митрополит Иларион.
В то же время, отметил он, российскую сторону до сих пор не ознакомили с этими данными, и в результате, добавил архиерей, "мы ходим по какому-то заколдованному кругу".
"Совершенно очевидно, что они находятся в руках британских властей и спецслужб. И очень вероятно, что они будут озвучивать ту точку зрения, которую либо им навязывают, либо им внушили за время их долгого пребывания в госпитале на лечении. Потому что, я думаю, что возможности услышать альтернативную точку зрения у них просто не было", — сказал митрополит Иларион.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно Российское государство. Россия категорически это отрицает.
РИА Новости: последние новости
Как реагируют туристы на политическую нестабильность в Армении В РПЦ с пониманием относятся к блокировке Telegram Строители рассказали о создании очистных сооружений на мосту в Крым
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Индия лишила Россию Су-57436
По секрету: Как зарабатывают на менструациях22
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»212
Модель Playboy обокрали в Подмосковье13
Любимые россиянами онлайн-магазины уходят из России330
Видео
00:29
Беременная женщина жестоко отомстила ребенку
Интернет
05:09
«Уже не наш»: Киев выводит новую «формулу Крыма»
Украина Конфликты
02:49
Москва назвала цель ударов по Сирии
Политика Ближний Восток
01:00
ZDF признал химатаку в Сирии фальшивкой
В мире
02:13
Трагедия армянского протеста
СНГ В мире
03:04
Война и мир: что не так в Сирии
Ближний Восток В мире
00:38
Герцогиня Кейт доставлена в роддом
В мире Европа
00:15
Индия лишила Россию Су-57
Армия Оружие
06:38
СК вновь проверит смерть Марьянова
Шоу-бизнес
00:35
Кота провезли под днищем автомобиля 130 километров
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение