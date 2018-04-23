Россияне отказываются покупать туры в Армению

По данным ассоциации, обслуживание россиян в стране «проходит по плану», а «программы по Еревану корректируются с учетом ситуации в городе».

Представители туроператоров Национальный туроператор АЛЕАН, «Дельфин», «Музенидис Трэвел» рассказали АТОР, что с начала акций протеста ни один тур не был аннулирован.

Большинство групповых заездов ожидается в стране на майские праздники, поэтому туристы надеются, что «ситуация урегулируется до этого времени».

В «Музенидис Трэвел» АТОР рассказали, что маршруты групп были изменены, и теперь туристы не посещают центральные площади Еревана.

При этом продажи туров в Армению «серьезно снизились». До этого у туроператоров были «десятки» заявок в неделю, но на прошлой неделе некоторые компании зафиксировали «практически полную остановку продаж».

Акции протеста из-за выдвижения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьера начались в Ереване 13 апреля. Депутат парламента Армении от фракции «Елк» Никол Пашинян призвал протестующих отправиться к парламенту, они попытались прорвать оцепление у здания. Полиция применила слезоточивый газ, начались стычки протестующих с силовиками.

Семнадцатого апреля Саргсяна избрали премьер-министром. После неудачных переговоров с Саргсяном 22 апреля Пашинян был задержан и обвинен в организации незаконных массовых собраний. Акции протеста продолжились, полиция задержала несколько сотен протестующих.