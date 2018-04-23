Миддлтон доставили в роддом

Кейт Миддлтон доставили в лондонский роддом

Герцогиня Кембриджская Кэтрин ( Кейт Миддлтон ) доставлена в лондонский роддом, где в ближайшее время должен появиться на свет наследник или наследница британской короны. Об этом говорится в распространенном заявлении Кенсингтонского дворца, резиденции герцогини Кейт и ее супруга, принца Уильяма

"Герцогиня Кембриджская Кейт поступила в больницу святой Марии (Saint Mary Hospital) в Паддингтоне на ранней стадии схваток", — говорится в опубликованном официальном заявлении.

У клиники, той же самой, где в июле 2013 года у пары появился на свет первенец Джордж, а спустя два года, в мае 2015 года — его сестра Шарлотта, уже собрались поклонники королевской семьи, которые ждут рождения принца или принцессы.

Предполагаемая дата рождения ребенка, а также его пол стали предметом обсуждения британских СМИ, а также ставок в букмекерских конторах. Большинство тех, кто играет на тотализаторе, полагали, что это произойдет 23 или 24 апреля. Что касается пола ребенка, то тут мнения поделились практически наполовину. Самыми популярными именами для третьего ребенка Кейт и Уильяма называются Артур, Мэри, Алиса, Джеймс и Альберт.

Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, отца и брата с сестрой. Он сместит на одну позицию вниз некоторых претендентов на престол. Так, его дядя Гарри, брат Уильяма, переместится с пятой на шестую строчку списка.

О рождении ребенка будет объявлено в том числе с помощью современных интернет-технологий. Будет издана специальная прокламация — подписанный врачами документ с указанием времени появления на свет ребенка, его веса и пола — в специальной рамке и на деревянной подставке он будет выставлен перед официальной резиденцией британских монархов, Букингемским дворцом. Однако произойдет это лишь после того, как с ним ознакомится королева Елизавета II . Она станет прабабушкой в шестой раз.

Параллельно о рождении будет объявлено и на официальной страницев социальной сети Twitter Кенсингтонского дворца, где малыш будет проживать вместе с братом и мамой. Завеса тайны относительно того, как назовут нового принца или принцессу, к этому моменту вряд ли будет поднята. Обычно это происходит через несколько дней. Кейт и Уильям сообщали широкой публике имена своих детей спустя два дня после их рождения.