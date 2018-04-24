Школьник сбежал на Бали после ссоры с мамой

Сиднее 12-летний мальчик поссорился с семьей, украл кредитку у родителей, обманул бабушку, чтобы забрать свой паспорт, и в одиночку улетел на Бали. Об этом сообщает The Guardian.

Школьник Дрю (имя изменено) узнал, что не сможет поехать на Бали вместе с мамой, обиделся и сам забронировал для себя билет, обратившись в авиакомпанию, которая позволяет подросткам летать без сопровождения. Также он смог забронировать гостиничный номер. Мальчик покинул страну беспрепятственно.

Родителям он сказал, что пошел в школу, а сам поехал на скутере на местный вокзал, оттуда отправился в аэропорт и, используя терминал самообслуживания, сел на рейс в Перт (город в штате Западная Австралия ). В Перте он пересел на рейс в Индонезию

The Guardian отмечает, что лишь однажды в аэропорту Перта сотрудники попросили его документы: они хотели убедиться, что он старше 12 лет.

«Они просто попросили мою карточку учащегося и паспорт. <…> Это было здорово, потому что я хотел приключений», — рассказал школьник журналистам.

На Бали он заселился в гостиницу All Seasons, убедив сотрудников, что ждет приезда сестры.

Учителя сообщили родителям Дрю, что он не пришел в школу. После этого его мать Эмма выяснила, что он на Бали, и отправилась за ним.