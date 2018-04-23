Синоптики рассказали о погоде на рабочей неделе в Воронежской области 

Жителей региона ждут и мокрый снег, и грозы. Погода не порадует жителей Воронежской области в последнюю рабочую неделю апреля. Потепление придёт только к её окончанию, до этого в регионе будет и мокрый снег, и дождь с грозами. Подробный прогноз опубликовал Воронежский гидрометцентр. В понедельник, 23 апреля, в Воронеже переменная облачность, без осадков, температура воздуха до +7 градусов. Ветер северо-западный, 10-15 м/с. По Воронежской области днём местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, на востоке региона — с мокрым снегом. Температура до +11 градусов. Во вторник, 24 апреля, в Воронеже преимущественно солнечно и без осадков, ночью 0 градусов, днём +13. По Воронежской области переменная облачность, без осадков, ночью до +4, днём до +14. Ветер северный, 5-10 м/с. В среду, 25 апреля, ночью +6 и дождь, днём до +17 и тоже дождь. Пасмурно, ветерюго-западный, 7-12 м/с. В ночь на четверг, 26 апреля, будет ливень, +11 градусов, а днём он сменится грозой, воздух прогреется до +19. Ветер западный, 6-11 м/с. В пятницу, 27 апреля, ночью +8 идождь, днём +18 и переменная облачность. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. В субботу, 28 апреля, ночью +3, днём +17, переменная облачность и без осадков. Екатерина Трещикова