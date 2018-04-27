В Челябинской области резко потеплеет до +22°С

Уже завтра в Челябинской области резко потеплеет. Синоптики обещают в предмайскую рабочую субботу повышение температуры до +22°С, хотя при этом будет дождливо.

— В субботу, 28 апреля, на территории Челябинской области температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 2 до плюс 7 градусов, а днем — до плюс 22, на севере до плюс 12 градусов, — сообщили в Челябинском гидрометцентре.

Однако есть и минусы. Согласно прогнозам, в этот день ожидается не только дождь, но и сильный ветер: в среднем его скорость составит 5-10 м/с, однако возможны и порывы до 15 м/с.

Такая же погода продержится и в воскресение. С понедельника стоит ждать дождей почти каждый день.