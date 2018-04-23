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Дожди задержатся: в Новосибирск надолго пришла сырая и тёплая погода
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Дожди задержатся: в Новосибирск надолго пришла сырая и тёплая погода 

ngs.ru 48 минут назад
Фото: ngs.ru
Синоптики дали прогноз погоды на первые дни начавшейся недели: В Новосибирск идут затяжные дожди.
«В ближайшие три дня погода ожидается с осадками, дождливая погода. Дожди будут разной интенсивности с перерывами. Ветер западного и юго-западного направления. На завтра мы ждем ветер ночью 6-11 м/с с порывами до 17 метров в секунду», — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.
Согласно прогнозу, уже завтра днём воздух в Новосибирске остынет до +2…+4 градусов ночью. Днём температура прогреется до +13… +15 градусов. 25 апреля днём будет так же тепло +13…+ 15 градусов.
«На 26 [апреля] ночью — +3…+5, а днём — +11… +13 градусов тепла», — подытожила Марина Виноградова.
На днях в Новосибирске расцвели первые одуванчики — горожане начали замечать первые цветки в разных районах города.
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