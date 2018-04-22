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Названа максимальная температура днем в воскресенье
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Максимальная температура днем в Москве 22 апреля едва превысила три градуса 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Температура в Москве в прошедшие сутки была примерно на семь градусов ниже среднесуточной нормы для 22 апреля. Такие данные были опубликованы на сайте Гидрометцентра в воскресенье.
Согласно данным Гидрометцентра, минимальная температура в столице в ночь с субботы на воскресенье составила 1,9 градуса. В Московской области холоднее всего было в Дмитрове, где столбики термометров опускались до минус 0,1 градуса.
Днем воздух в Москве прогрелся до 3,2 градусов. В Московской области теплее всего (шесть градусов) было в Наро-Фоминске. При этом климатическая норма среднесуточной температуры для 22 апреля в столице составляет 7,7 градусов. Рекордные за последние 68 лет заморозки до минус 4,3 градуса 22 апреля в Москве фиксировались в 1959 году.
Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, в ночь на понедельник в столице ожидается от минус двух до ноля градусов. В Подмосковье подморозит до минус пяти градусов. В первый день новой рабочей недели воздух в Москве прогреется до семи-девяти градусов, а по области до пяти-десяти градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с.
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