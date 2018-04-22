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Петербург ожидает солнечная погода в начале рабочей недели
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Петербург ожидает солнечная погода в начале рабочей недели 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
В Петербурге рабочая неделя начнется с солнечной погоды. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В понедельник, 23 апреля, синоптики обещают облачную погоду с переменным солнцем, осадков не ожидается. В ночь с 22 на 23 апреля возможны небольшие заморозки, температура воздуха может достигать -3 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов, ветер переменный 2-7 м/с.
Однако, по данным сервиса «Яндекс. Погода», понедельник станет единственным ясным днем на этой неделе. С 24 по 29 апреля в Петербурге ожидаются ежедневные дожди. Температура воздуха в среднем составит около +10 градусов.
По материалам «ДП»
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