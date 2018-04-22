Петербург ожидает солнечная погода в начале рабочей недели

Петербурге рабочая неделя начнется с солнечной погоды. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В понедельник, 23 апреля, синоптики обещают облачную погоду с переменным солнцем, осадков не ожидается. В ночь с 22 на 23 апреля возможны небольшие заморозки, температура воздуха может достигать -3 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+8 градусов, ветер переменный 2-7 м/с.

Однако, по данным сервиса « Яндекс . Погода», понедельник станет единственным ясным днем на этой неделе. С 24 по 29 апреля в Петербурге ожидаются ежедневные дожди. Температура воздуха в среднем составит около +10 градусов.

По материалам «ДП»

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