В Таиланде акция «Бессмертный полк» пройдет в двух местах

В Таиланде акция «Бессмертный полк» пройдет в Паттайе и на острове Пхукет

Акция "Бессмертный полк" впервые пройдет в Таиланде в День Победы сразу в двух местах — в курортной Паттайе и на острове Пхукет . Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в посольстве РФ в этой стране.

Шествие запланировано в Паттайе на городской набережной и соберет, как ожидается, несколько сотен россиян. На Пхукете местом проведения "Бессмертного полка" станет площадка у православного храма Святой Троицы, сообщили в посольстве. В отличие от большинства российских городов, где шествие пройдет в утренние часы и днем, в Таиланде для проведения "Бессмертного полка" выбрано вечернее время.

"Бессмертный полк" в Таиланде прошел впервые в прошлом году в Паттайе и собрал более 400 россиян. Акция была согласована с местными властями — охрану правопорядка обеспечивали таиландские полицейские. Шествие по улицам города изначально не было запланировано, но когда участники решили немного пройтись, держа в руках портреты участников Великой Отечественной и российские флаги, сотрудники полиции сопроводили их, не создавая препятствий.

Таиланд — одно из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. Согласно данным таиландской статистики, наибольшее количество туристов из РФ за последние четыре года зафиксировано в королевстве в 2017 году. За прошлый год страну посетили более 1,3 млн россиян.