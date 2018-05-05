Акция «Бессмертный полк» пройдет в американских городах

Около 6 тысяч человек из более чем 20 городов США примут участие в акции "Бессмертный полк" в течение ближайших дней. Самое многочисленное шествие, приуроченное ко Дню Победы, состоится в субботу в центральном районе Нью-Йорка Манхэттене , рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС координатор акции, президент общества "Русская молодежь Америки" Игорь Кочан.

"Шествие будет организовано в разных американских городах в различные дни, поскольку 9 мая здесь не является официальным выходным, — пояснил он, — но самые массовые акции ожидаются в ближайшие выходные дни — 5 и 6 мая".

Сан-Франциско, Всего в этом году "Бессмертный полк" пройдет более чем в 20 городах США, в том числе в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе Чикаго , Вашингтоне и Майами . "Среди новых городов, которые присоединяются к акции, — Канзас-Сити, Бирмингем, Хьюстон, Ванкувер и Феникс. В этом году мы ожидаем самую многочисленную акцию за все время ее проведения в США — около 6 тысяч человек пройдут в рядах "Бессмертного полка", — сказал Кочан.

Он напомнил, что обычно для участия в марше в крупные города приезжают также люди из соседних районов. Например, к шествию в Сиэтле (штат Вашингтон) присоединятся жители штатов Орегон, Аляска и канадского города Ванкувер.

"Бессмертный полк" на берегах Гудзона

"В ряды нью-йоркского "Бессмертного полка" встанут порядка двух тысяч человек — соотечественники, выходцы из бывших республик СССР, американцы и, конечно, ветераны", — сообщил Кочан. Шествие начнется в западной части Манхэттена на берегу реки Гудзон, а завершится у мемориала павшим в годы Второй мировой войны на территории Бэттери-парка, расположенного на южной оконечности Манхэттена напротив статуи Свободы. Участники акции возложат цветы к памятнику, подарят букеты ветеранам и под звуки песни Марка Бернеса "Журавли" отпустят в небо сотни белых воздушных шаров. 5 мая марши "Бессмертного полка" пройдут в Вашингтоне, Бостоне, Денвере и Фениксе.

К участникам шествия во всех крупных городах США примкнут ветераны Второй мировой. "В каждом большом американском городе живут советские ветераны, которые желают лично встать в ряды "Бессмертного полка", несмотря на то, что все они находятся уже в очень почтенном возрасте, — отметил Кочан. — Кто-то будет передвигаться на инвалидном кресле, кто-то на специальном транспорте, а в Нью-Йорке ветераны присоединятся к шествию на последнем его этапе, пройдут сотни метров вместе с участниками марша. Они тоже будут нести с собой портреты — своих друзей-однополчан, не доживших до этих дней".

Интернациональное шествие

"С каждым годом к "Бессмертному полку" проявляют интерес все больше американцев, несмотря на то, что мы не занимаемся массовой рекламой и громкой агитацией, — подчеркнул координатор акции. — Мы просто разговариваем с коллегами по работе, наши дети рассказывают о шествии своим одноклассникам, объясняя, что такое "Бессмертный полк", и американцы с радостью присоединяются".

"Они согласны, что очень важно помнить, какой ценой досталась миру Победа", — добавил Кочан. Американские участники акции, как и их русскоязычные "однополчане", тоже понесут с собой портреты своих родных, ветеранов Второй мировой войны. Кроме того, впервые интерес к этому мероприятию проявили представители китайской диаспоры.

В большинстве городов США шествия организуют объединения русскоязычных американцев. "В некоторых случаях акцию координируют обычные неравнодушные люди, которые сами договариваются с властями о проведении шествия, помогают другим с изготовлением портретов, — отметил Кочан. — Акция "Бессмертный полк" становится с каждым разом все более народной — и не только по числу ее участников. В этом году, понимая финансовые сложности с организацией, люди несут пожертвования, вкладывают личные средства, чтобы и в их городе прошел "Бессмертный полк".

Никаких препятствий и ограничений со стороны американских властей к организации шествий нет. "Мы наблюдаем как раз обратную тенденцию: часто местные политики идут вразрез с позицией государства, действиями федеральных властей, — считает координатор акции. — И если на высоком уровне мы наблюдаем обострение отношений с Россией , то на местном — политики стараются найти пути общения и сближения с русскоязычной диаспорой. Тем более что данная акция — не российская, а, прежде всего, это — дань памяти русских, американцев и других народов тем, кто воевал против нацистской Германии и победил".

Резолюция штата Нью-Йорк

Ожидается, что на следующей неделе законодательное собрание штата Нью-Йорк рассмотрит резолюцию об акции "Бессмертный полк" 2018 года. Как отмечается в проекте документа, "это важное международное мероприятие, проводимое в канун Дня Победы в Европе, в рамках которого участники проходят в колонне, несут в руках портреты своих родственников, боровшихся в годы Второй мировой войны против нацистской Германии и ее союзников".

Победа, говорится в проекте резолюции, была достигнута в результате "огромных усилий, проявления личной храбрости, жертв и героизма миллионов солдат и граждан разных стран", которые "помогли предотвратить гибель еще большего числа людей и остановили Холокост". Цель "Бессмертного полка", считают авторы документа, состоит в "увековечивании памяти об американских, британских, советских, китайских солдатах и солдатах других стран, боровшихся и вместе победивших нацизм", поскольку "исключительно важно передать память об этих проявлениях мужества, доблести и самопожертвования молодому поколению".

Впервые в США акция "Бессмертный полк" состоялась в 2015 году по инициативе общества "Русская молодежь Америки". Тогда шествие было организовано в трех городах — Нью-Йорке, Сан-Франциско и Атланте, собрав в общей сложности несколько сот человек. Сейчас "Бессмертный полк" проходит в США под эгидой Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС).