На автоподходах к Крымскому мосту появились дорожные знаки

Со стороны Керчи на автомобильном подходе к Крымскому мосту появились дорожные указатели, информирующие водителей о возможных направлениях движения. Информацию об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма

Указатели сообщают водителям, как проехать в сторону Керчи, Феодосии или Симферополя . Ожидается, что движение пассажирского автотранспорта по мосту и подходам к нему откроется не позднее 30 мая 2018 года. Грузовой транспорт пойдет в этом направлении в октябре. До этого основным способом переправки грузов в Крым останется паромная переправа.

Согласно графику строительства, подрядная организация должна сдать автомобильную часть моста в декабре 2018 года. Однако строители готовы будут открыть движение на полгода раньше срока. Автомобильные подходы к Крымскому мосту строит петербургская компания "ВАД". Четырехполосный участок, протяженностью 8,6 километра, который свяжет мост с трассой "Таврида" прокладывается с лета 2017 года.