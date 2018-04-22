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На автоподходах к Крымскому мосту появились дорожные знаки
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На автоподходах к Крымскому мосту появились дорожные знаки 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Со стороны Керчи на автомобильном подходе к Крымскому мосту появились дорожные указатели, информирующие водителей о возможных направлениях движения. Информацию об этом сообщила пресс-служба Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма.
Указатели сообщают водителям, как проехать в сторону Керчи, Феодосии или Симферополя. Ожидается, что движение пассажирского автотранспорта по мосту и подходам к нему откроется не позднее 30 мая 2018 года. Грузовой транспорт пойдет в этом направлении в октябре. До этого основным способом переправки грузов в Крым останется паромная переправа.
Согласно графику строительства, подрядная организация должна сдать автомобильную часть моста в декабре 2018 года. Однако строители готовы будут открыть движение на полгода раньше срока. Автомобильные подходы к Крымскому мосту строит петербургская компания "ВАД". Четырехполосный участок, протяженностью 8,6 километра, который свяжет мост с трассой "Таврида" прокладывается с лета 2017 года.
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