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После Москвы ураган перекинется на Свердловскую область
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После Москвы ураган перекинется на Свердловскую область 

АиФ Урал 38 минут назад
Фото: АиФ Урал
После Москвы ураганы перекинутся на Свердловскую область. Сильными ветрами ознаменуется начало следующей недели, об этом сообщает в воскресенье, 22 апреля, «АиФ-Урал».
В ближайшие три дня синоптики предупреждают об усилении ветра, возможны порывы до 20 м/с. Так, 23 апреля в Свердловской области будет облачно с прояснениями, местами возможны умеренные осадки. Ночью температура составит от -1 до +4 градусов, днем — от 8 до 13 градусов тепла. При этом ветер будет южный и юго-восточный, 6-11 м/с с порывами до 20 м/с.
В Екатеринбурге ночью воздух прогреется до +2, +4 градусов, днем будет от 11 до 13 градусов тепла. Ветер будет дуть южный и юго-восточный, 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.
Во вторник, 24 апреля, в области будет облачно с прояснениями, ночью возможен мокрый снег, столбик термометра покажет от -2 до +3 градусов. Днем прогреется до +4, +9 градусов, возможен дождь. Ветер будет дуть западный и северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 16 м/с. В Екатеринбурге будет облачно с прояснениями, ночью возможен мокрый снег, температура составит от +1 до +3 градусов. Днем столбик термометра поднимется до 7-9 градусов. Ветер будет дуть западный и северо-западный, 5-10 м/с.
В среду, 25 апреля, также будет переменная облачность, ночью возможен мокрый снег, а днем дождь. По области температура воздуха ночью составит от -3 до +2, на севере до -6 градусов. Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов. Ветер северо-западный, 4-9 м/с.
В Екатеринбурге 25 апреля будет переменная облачность. Ночью температура составит 0, +2 градуса, днем 7-9 градусов выше нуля. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 4-9 м/с.
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