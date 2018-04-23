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Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Кузбассе
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Синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю в Кузбассе 

АиФ Кузбасс 38 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает Кемеровский Гидрометцентр, погода ожидается неустойчивой, с ветрами и дождями.
Так, во вторник утром ожидается туман, местами возможен дождь, гроза. Температура днем +9, +14°С, по югу +15, +20°С. Юго-восточный ветер с переходом на южный с порывами до 15-20 м/с. Ночью похолодает до +3, +8°С, возможен мокрый снег с дождем.
В среду дожди, ожидается прохождение теплого атмосферного фронта, юго-западный ветер усилится до 17-22 м/с. Днем +14, +19°С, ночью +3, +8°С.
В четверг по региону пройдет холодный атмосферный фронт. Температура понизится до +10, +15°С. Ночью возможно похолодание до -3, +2°С, мокрый снег.
В пятницу днем воздух прогреется до +7, +12°С, ночью -1, +4°С. Местами небольшие осадки в виде дождя, умеренный юго-западный ветер. В выходные дни ожидается повышение температуры.
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