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В воскресенье в Крыму дожди и до +23
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В воскресенье в Крыму дожди и до +23 

РИА Новости Крым 45 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму прогнозируются небольшие дожди и теплая погода. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В воскресенье атмосферный фронт принесет на полуостров небольшие дожди. Температура воздуха ночью составит +6…+11 градусов, днем — +18…+23. Сила ветра — 7-12 м/с, местами — до 15 м/с", — рассказали синоптики.
В Симферополе будет переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой дождь, днем без осадков. Столбики термометров ночью покажут +7…+9 градусов, днем — +20…+22.
В Севастополе в воскресенье переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью — +8…+10 градусов, днем — +16…+18.
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