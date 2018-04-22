Ещё
Названы лучшие профессии для необщительных людей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ назвали лучшие профессии для необщительных людей 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Люди, которые не очень любят общаться, нередко сталкиваются с трудностями при поиске работы. Чтобы им помочь издание Money проанализировало данные Минтруда США и составило список самых подходящих профессий для интровертов, сообщил сайт РЕН ТВ.
Все профессии оценили с помощью стобалльного рейтинга, показывающего необходимость для работника находится в близком контакте с другими людьми.
Таким образом, в список попали изготовители форм для литья, часовщики, кольщики каменных пород, операторы сельхозтехники, математики, экономисты, гончары, покрасчики транспортного оборудования, операторы кузнечных станков, вальщики леса, шлифовальщики, техники испытания геологических образцов, операторы формовочных машин, операторы швейных прессов, мастеровые, писатели, фермеры и охотники.
Недавний опрос показал, что почти треть жителей России хотят, чтобы их дети стали космонавтами. При этом лишь 9% опрошенных в детстве сами мечтали покорить безвоздушное пространство.
360tv.ru: последние новости
Кот из Приморья преодолел 130 километров под капотом машины Бордель с роботами впервые откроется в России. Ему уже пообещали «синтетическую инквизицию» Милонов призвал ограничить продажу одноразовых мангалов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эстонец избил украинца из-за спора о России134
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной55
Госдеп призвал Украину поднять цены на газ116
Умер самый старый человек на Земле11
Немцы хотят вернуть Россию в G860
Видео
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео ликвидации боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение