Названы лучшие профессии для необщительных людей

СМИ назвали лучшие профессии для необщительных людей

Люди, которые не очень любят общаться, нередко сталкиваются с трудностями при поиске работы. Чтобы им помочь издание Money проанализировало данные Минтруда США и составило список самых подходящих профессий для интровертов, сообщил сайт РЕН ТВ.

Все профессии оценили с помощью стобалльного рейтинга, показывающего необходимость для работника находится в близком контакте с другими людьми.

Таким образом, в список попали изготовители форм для литья, часовщики, кольщики каменных пород, операторы сельхозтехники, математики, экономисты, гончары, покрасчики транспортного оборудования, операторы кузнечных станков, вальщики леса, шлифовальщики, техники испытания геологических образцов, операторы формовочных машин, операторы швейных прессов, мастеровые, писатели, фермеры и охотники.