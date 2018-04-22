Умерла старейшая в мире женщина

В Японии скончалась самая пожилая женщина в мире

Японии в возрасте 117 лет скончалась самая пожилая женщина в мире. Об этом сообщает телеканал NHK.

Наби Тадзима в августе прошлого года вышла на первое место среди долгожительниц Земли после смерти Вайолет Моссе-Браун. Последняя жила на Ямайке . Соответствующая запись была сделана в Книге рекордов Гиннеса.

Как рассказали члены семьи, в январе этого года здоровье японки заметно ухудшилось. В результате она попала в одну из больниц префектуры Кагосима в южной части островного государства, где и провела свои последние дни.

Напомним, что Тадзима-сан родилась 4 августа 1900 года.