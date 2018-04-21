Крымская Ялта нашла себе «брата»

Крымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами

рымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения администрации Ялты.

Отмечается, что заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин посетил Латакию, где было подписано соглашение о побратимских связях между регионами.