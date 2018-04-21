Крымская Ялта нашла себе «брата»

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Крымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами 

RT на русском 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
рымская Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами.
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения администрации Ялты.
Отмечается, что заместитель главы администрации Ялты Михаил Антошкин посетил Латакию, где было подписано соглашение о побратимских связях между регионами.
«Несмотря на то, что в стране идёт война, побратимские связи между нашими городами должны плодотворно развиваться и прогрессировать по всем направлениям административно-хозяйственной деятельности двух городов-курортов», — цитирует пресс-служба администрации Антошкина.
В ноябре сообщалось, что город Клинцы Брянской области и турецкий Демре подписали договор о побратимстве в память о после России в Турции Андрее Карлове, который был убит в Анкаре 19 декабря 2017 года.
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