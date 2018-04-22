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В Туле разгорелся скандал из-за баннера на кладбище
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В Туле разгорелся скандал из-за баннера с фото покойного на кладбище 

Ридус 2 часа назад
Фото: Вконтакте
«Кто разрешил монтаж? Вот кого нужно привлекать. Но вообще, конечно, ужасно», «что у людей в голове», — возмущаются пользователи Сети.
Родственники похороненных на тульском кладбище людей возмутились огромным баннером, который появился там возле одной из могил.
На фото, которые появились в соцсетях, видно, что рекламный баннер с изображением покойного находится возле одной из могил.
Как пишет URA.RU, родственники усопшего мужчины заявили, что хотели таким образом обозначить место захоронения близкого человека, чтобы легче найти могилу.
Вконтакте
Как пишут местные СМИ, в этой части кладбища обычно хоронят цыган.
Однако это возмутило родных других покойных. Они считают, что баннер показывает «превосходство этого умершего над другими».
Известно, что администрация города уже выписала предписание на демонтаж конструкции.
«Про демонтаж понятно. Кто разрешил монтаж? Вот кого нужно привлекать. Но вообще, конечно, ужасно. В людях людей практически не осталось», «что у людей в голове», — возмущаются пользователи Сети.
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