В Туле разгорелся скандал из-за баннера на кладбище

В Туле разгорелся скандал из-за баннера с фото покойного на кладбище

«Кто разрешил монтаж? Вот кого нужно привлекать. Но вообще, конечно, ужасно», «что у людей в голове», — возмущаются пользователи Сети.

Родственники похороненных на тульском кладбище людей возмутились огромным баннером, который появился там возле одной из могил.

На фото, которые появились в соцсетях, видно, что рекламный баннер с изображением покойного находится возле одной из могил.

Как пишет URA.RU, родственники усопшего мужчины заявили, что хотели таким образом обозначить место захоронения близкого человека, чтобы легче найти могилу.

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Как пишут местные СМИ, в этой части кладбища обычно хоронят цыган.

Однако это возмутило родных других покойных. Они считают, что баннер показывает «превосходство этого умершего над другими».

Известно, что администрация города уже выписала предписание на демонтаж конструкции.