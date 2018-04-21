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Парк «Патриот» в Кронштадте начнет работу летом
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Парк «Патриот» в Кронштадте должен начать полноценную работу летом 2018 года - 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Парк "Патриот", строящийся в Кронштадте, должен начать работу летом 2018 года после того, как будет завершен процесс его регистрации. Об этом ТАСС в субботу рассказали пресс-службе Западного военного округа.
"В настоящее время решаются все вопросы по согласованию и регистрации парка "Патриот". Полноценная работа парка начнется после регистрации, то есть с высокой долей вероятности летом 2018 года", — рассказали ТАСС в пресс— службе.
В пресс-службе ЗВО также отметили, что после регистрации в развитии парка могут принять участие крупные частные инвесторы. Строительство парка в Кронштадте ведется в соответствии с распоряжением министра обороны Сергея Шойгу. На территории парка расположен ряд объектов культурного наследия, памятники оборонительной архитектуры Кронштадта.
Ранее сообщалось, что работа парка может начаться 9 мая. Шойгу ранее отмечал, что в новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха будут выставки морского оружия, на которых будет представлено более 150 редких экспонатов.
По его словам, выставка глубоководных аппаратов и технических средств в Кронштадте не будет иметь аналогов в мире. Для сохранения исторических судов и кораблей принято решение включить в экспозицию "Патриота" броненосный корабль "Стрелец", научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев" и уникальный экраноплан — ракетоносец "Лунь".
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