Одноразовые мангалы предложили запретить

В своем письме Милонов указал, что за лето россияне покупают столько одноразовых жаровен, что могли бы на эти деньги приобрести одну качественную и многоразовую. Он отметил, что недорогие мангалы загрязняют окружающую среду.

«После каждых выходных или праздников мы все наблюдаем странную картину — близлежащие островки природы вблизи городов напоминают склады вторчермета и завалены ржавыми гниющими дешевыми мангалами. Из-за безответственного отношения производителей мангалов и из-за низкой экологической культуры части сограждан мы, фактически, убиваем природу вблизи городов», — говорится в документе.

По мнению депутата, такая ограничительная мера позволит повысить экологическое самосознание населения и улучшить экологическую ситуацию в стране. В разговоре с « Комсомольской правдой » Милонов уточнил, что сейчас «сознание наших граждан пока не позволяет им приобретать» одноразовые мангалы и разумно их использовать.

«Купив этот одноразовый мангал, нажравшись пиваса, [отдыхающие] оставляют его прямо на берегу реки, озера, в лесу. Посмотрите — в местах массового скопления людей с пониженной социальной ответственностью валяется куча этих мангалов. Паспорт при их покупке не спросишь, да там и не написано — свинья человек или нормальный», — добавил он.