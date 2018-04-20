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В туалете Starbucks нашли скрытую камеру
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Женщина нашла скрытую камеру в туалете Starbucks 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Elise Amendola / AP
В американском городе Альфаретта, штат Джорджия, посетительница кафе Starbucks обнаружила в туалете скрытую камеру. Об этом сообщает Fox News.
Устройство спрятали под пеленальным столиком, примотав изолентой. Женщина сорвала камеру и рассказала о ней менеджеру заведения, а затем позвонила в полицию.
В накопителе камеры хранилась видеозапись продолжительностью несколько часов. В течение этого времени она сняла от восьми до десяти посетителей Starbucks, воспользовавшихся туалетом кафе. Среди них были и мужчины, и женщины.
По словам офицера полиции Говарда Миллера (Howard Miller), изучавшего видео, мужчины стояли у писсуара и оказались сняты со стены. На поле зрения устройства попали и женщины, однако полицейский утверждает, что низкое качество изображения не позволяет разглядеть их гениталии.
Полиция попытается разыскать человека, который установил скрытую камеру. Для этого устройство отправили на экспертизу.
В 2016 году полиция города Орем в штате Юта поймала квадрокоптер, который зависал перед окнами чужих домов и снимал происходящее в спальне или туалете. Его владельцем оказался человек, ранее осужденный за вуайеризм.
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