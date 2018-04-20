Москвичей предупредили о важных изменениях

МОЭК скорректировал график отключения горячей воды с учетом проведения ЧМ-2018

МОЭК запустил информационный сервис, где указаны сроки отключения горячего водоснабжения в Москве . В текущем году график отключений скорректирован с учетом проведения матчей Чемпионата мира по футболу, говорится в сообщении пресс-службы организации в пятницу.

"МОЭК запустил информационный сервис, с помощью которого жители Москвы могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на системах горячего водоснабжения. В этом году график летних профилактических работ скорректирован с учетом проведения в Москве матчей чемпионата мира по футболу. МОЭК разработал специальную программу гидравлических испытаний и обслуживания оборудования с учетом многочисленных зон расположения спортивных объектов, тренировочных баз и гостиниц. Это даст возможность обеспечить максимальный комфорт жителей, гостей столицы и участников соревнований, и при этом провести весь необходимый объем работ для подготовки к следующему отопительному сезону", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, график отключения горячего водоснабжения размещен на портале "МОЭК Онлайн". "В 2018 году усовершенствована работа данного сервиса. Он стал более информативным и удобным для пользователей. Теперь вместе с датой будет указано время начала и окончания отключений", — поясняется в материале.

Во время отключений горячей воды, продолжительность которых в Москве не превышает 10 дней, проводятся профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика магистральных и разводящих сетей общей протяженностью свыше 15 тыс. км, перекладка трубопроводов с применением новых технологий. Работами будут охвачены более 70 тыс. зданий, в том числе около 33 тыс. жилых домов.