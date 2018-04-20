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Московский вуз лишили лицензии
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Рособрнадзор лишил лицензии Московский областной гуманитарный институт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) по решению Арбитражного суда лишила лицензии на осуществление образовательной деятельности Московский областной гуманитарный институт, также приостановлена лицензия Международного независимого эколого-политологического университета (МНЭПУ), сообщает пресс-служба ведомства.
"Рособрнадзором приостановлено действие лицензии на осуществление образовательной деятельности ОЧУ ВО "Академия МНЭПУ". На основании решения Арбитражного суда приказом Рособрнадзора прекращено действие лицензии АНО ВО "Московский областной гуманитарный институт"", — сказано в пресс-релизе.
По поступившей от пресс-службы информации, лицензия МНЭПУ была приостановлена на срок с 6 по 20 апреля.
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