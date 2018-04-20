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Парк «Патриот» откроется в ближайшее время
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Кронштадтский парк «Патриот» откроется в ближайшее время 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил о скором открытии в Кронштадте парка "Патриот" с экспонатами редкого морского оружия.
"В целях воспитания у подрастающего поколения уважения к нашим славным ратным традициям мы создаем сеть таких парков по всей стране. Мы хотим, чтобы ребята знали историю России, гордились ее достижениями, активно участвовали в общественной жизни", — сказал он на выездном заседании коллегии Минобороны РФ в конгрессно-выставочном центре "Патриот".
"В ближайшее время парк "Патриот" будет торжественно открыт в Кронштадте", — сообщил глава российского военного ведомства.
Он отметил, что в новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха развернут выставки морского оружия, на которых будет представлено более 150 редких экспонатов.
"Создается не имеющая аналогов в мире выставка глубоководных аппаратов и технических средств. Для сохранения исторических судов и кораблей принято решение включить в экспозицию парка броненосный корабль "Стрелец", научно-исследовательское судно "Космонавт Виктор Пацаев" и уникальный экраноплан — ракетоносец "Лунь", — перечислил Шойгу.
По словам министра, в настоящее время на территории комплекса береговых батарей Кронштадтской крепости идет реставрация объектов, входящих в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "На обустроенных площадях уже проводятся культурно— досуговые мероприятия и реконструкции военно-исторических событий. С 2016 года в них приняло участие свыше 240 тыс. жителей и гостей Санкт-Петербурга", — сказал глава ведомства.
Он сообщил, что на заседании коллегии будет обсуждаться, как можно ускорить обустройство инфраструктуры нового парка.
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