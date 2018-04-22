Ещё
Москвичей предупредили о похолодании после урагана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупредили москвичей о похолодании после урагана 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
\Шквалистый ветер миновал Москву, однако за ним в городе значительно похолодает, температура воздуха в столичном регионе в воскресенье будет соответствовать показателям марта, а местами возможен мокрый снег, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На улице очень холодно: плюс 3 градуса, по области — от нуля до плюс 3 градусов. Пасмурно, местами идут осадки в виде дождя, к северу переходящие в мокрый снег", — рассказал Тишковец РИА Новости в воскресенье.
Температура в Москве днём составит плюс 3 — плюс 5 градусов, по области плюс 1 — плюс 6 градусов.
"Такая температура соответствует климатическим показателям конца марта", — пояснил специалист центра погоды.
Ветер будет северным, с порывами до 15 метров в секунду. По данным "Фобос", атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 742 миллиметра ртутного столба.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
РИА Новости: последние новости
Милонов попросил Минпромторг ограничить продажу одноразовых мангалов Собянин заявил, что во время урагана погиб ребенок Не один Миздрав виноват в срыве импортозамещения лекарств, считают эксперты
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ударила по «ахиллесовой пяте НАТО»298
Россия отказалась помогать Всемирному банку108
«Нефтяной Чернобыль»40
Эстонец избил украинца из-за спора о России346
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций148
Видео
02:13
В Ереване начались столкновения митингующих с полицией
В мире
01:18
Активы Вексельберга заморозили из-за санкций
Компании Политика
01:00
Назван позывной якобы отравившего Скрипалей шпиона ФСБ
В мире
00:51
Порошенко отметил «ценность украинского паспорта»
В мире Украина
Кот проехал 130 км на подвеске автомобиля
Общество
Ограждение мусорного бака убило ребенка в Москве
Происшествия Катастрофы
00:30
Немцы хотят вернуть Россию в G8
В мире Политика
Робот уничтожил боевиков в Дагестане
Армия Ближний Восток
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение