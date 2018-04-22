Москвичей предупредили о похолодании после урагана

Синоптики предупредили москвичей о похолодании после урагана

\Шквалистый ветер миновал Москву , однако за ним в городе значительно похолодает, температура воздуха в столичном регионе в воскресенье будет соответствовать показателям марта, а местами возможен мокрый снег, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

"На улице очень холодно: плюс 3 градуса, по области — от нуля до плюс 3 градусов. Пасмурно, местами идут осадки в виде дождя, к северу переходящие в мокрый снег", — рассказал Тишковец РИА Новости в воскресенье.

Температура в Москве днём составит плюс 3 — плюс 5 градусов, по области плюс 1 — плюс 6 градусов.

"Такая температура соответствует климатическим показателям конца марта", — пояснил специалист центра погоды.

Ветер будет северным, с порывами до 15 метров в секунду. По данным "Фобос", атмосферное давление будет расти и составит к вечеру 742 миллиметра ртутного столба.