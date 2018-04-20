Ярославец добрался до Северного полюса на велосипеде

Путешественник из Ярославля Богдан Булычев, впервые в истории добравшийся на Северный полюс на велосипеде, рассказал РИА Новости о том, как потерял палатку в Северном Ледовитом океане, объехал вокруг света за 48 секунд и о том, кому не стоит ехать в Арктику.

О намерении установить мировой рекорд Булычев заявил 12 апреля на своей странице в Facebook. Он рассказал, что устал от путешествий на автомобиле и решил "проверить себя один на один со стихией". По словам Булычева, он очень любит север и экстрим, поэтому на Северный полюс решил отправиться на фэт-байке, велосипеде с большими колесами. В четверг стало известно, что путешественник достиг своей цели.

Один и без палатки

Булычев рассказал РИА Новости, что изначально собирался в экспедицию с двумя друзьями, но они поехать не смогли, и он решил отправиться один. В связи с этим путешественнику пришлось сократить отрезок пути между точкой старта и финишем своей экспедиции.

"Я решил, что одному ехать с белыми медведями не совсем безопасно", — объясняет он.

В Арктике Булычев побывал уже не в первый раз. По его словам, люди ошибаются, полагая, что на Северном полюсе очень тяжелые условия и крайне холодно. Сейчас в Артике порядка минус 29 градусов. Самое трудное, по его словам, — это ощущение, что ты находишься очень далеко от цивилизации. Ее последний оплот — норвежский город Лонгйир , самое северное в мире поселение, где есть все блага цивилизации.

"И вот оттуда тебя на военном самолете везут на базу Барнео (российская полярная база, организованная экспедиционным центром Русского географического общества — ред.). Она сделана прямо на льду. Там нет связи, зато есть много людей. А когда тебя потом еще забрасывают вертолетом на точку старта на пути к Северному полюсу, ты понимаешь, что вообще нет никого", — рассказывает собеседник.

Одним из моментов, когда путешественник остро почувствовал свое одиночество, был случай с палаткой. Недалеко от базы он разбил палатку и ушел на разведку, а когда вернулся, у палатки образовалась огромная трещина шириной в 15-20 метров с открытой водой, подойти к своим вещам было невозможно.

"Я так ее и не забрал. Она до сих пор плавает где-то в Арктике, и, наверное, в ней поселятся медведи, потому что палатка очень крутая", — отметил Булычев.

По его словам, сурова Арктика не морозами, а тем, что человек остается один на один с природой, и если что-то случится, помощь может прийти очень нескоро или не прийти вообще. Ну и, конечно, осознание того, что где-то в этих местах бродят белые медведи, добавляет адреналина, добавляет путешественник.

Чистое везение

В этом году, по словам Булычева, в Арктике аномально много открытой воды, много больших и даже гигантских трещин во льдах. От этого пострадал даже аэропорт Барнео, где по взлетной полосе пошла трещина, и он два дня не работал.

"Достижение Северного полюса, несмотря на все достижения технического прогресса, остается очень сложным и трудоемким процессом даже при помощи вертолетов и самолетов. Людей, побывавших там, меньше, чем тех, кто забрался на Эверест", — говорит собеседник.

"Ты идешь — местами чистый лед, местами снег, но из-за того, что лед очень холодный, а солнце сильное подогревает сверху снег, получается наст. Поэтому 70% велосипед ехал как по обычной чищеной зимней дороге. Остальное время ты перетаскиваешь его через торосы, через рыхлый снег, через трещины", — рассказывает Булычев.

Сложность еще в том, что никогда не знаешь, как поведут себя льды. Например, одной группе туристов это так и не удалось — у точки полюса был мелко покрошенный лед с водой, и подходить туда было опасно.

"Поэтому то, что мы добрались до Северного полюса — это просто везение. Потому что в Арктике без везения никуда. Я бы сказал, что если вы по жизни не слишком везучий человек, то вам в Арктику ехать не стоит", — сказал Булычев.

Географический казус

У путешественника была цель установить два мировых рекорда — достижение Северного полюса на велосипеде и самая быстрая велокругосветка в северном полушарии.

Путешественник начал свою велоэкспедицию примерно за 10 километров до Северного полюса. Хотя мог бы ограничиться чистой формальностью.

"Какое бы расстояние до Северного полюса мы ни прошли, хоть один метр, мы все равно в итоге были бы первыми. Потому что до нас этого никто не делал", — заявляет Булычев, поясняя, что "мы" — это "я и мой велосипед".

Кругосветным путешествием или кругосветкой считается пересечение всех меридианов. Самое долгое кругосветное путешествие — по экватору, самое быстрое — на полюсах. По словам собеседника, рекорд быстрой кругосветки на велосипеде уже поставлен на Южном полюсе. А вот на Северном быть первым предстояло ему. Когда Булычев добрался туда, там были туристы. Он установил флаг.

"Мы натянули старт, финиш, поставили секундомеры, включили две камеры. Я сделал на велосипеде круг вокруг полюса, мы все это замерили и записали — получилось около 48 секунд", — рассказывает Булычев.

Рекорды были поставлены 17 апреля в 19.30. Их засвидетельствовали начальник полярной станции Барнео, один из пилотов вертолета и туристы. Все документы Булычев отправит в Книгу рекордов Гиннесса, Книгу рекордов России и Книгу рекордов Европы. Заявки туда уже поданы.

Координаты Северного магнитного полюса

Как в детстве

С полюса он позвонил жене и сказал: "Привет, я на полюсе". А супруга ответила: "Привет, ты молодец, я только что дочке говорила — наверное, твой папа где-то на Северном полюсе. Приезжай, мы тебя ждем".

Осознание важности момента пришло, говорит Булычев, после, когда он уже летел в вертолете с другими туристами, все они были из разных стран, некоторые даже с детьми. Все пили горячий шоколад, поздравляли друг друга и говорили, что произошедшее — "просто нереально".