Мама спасла щенка от удушья

Щенка, запутавшегося в пакете, спасла его мама. Малыш умудрился засунуть голову в пластиковый пакет и не сумел его снять. Щенок пытался двигаться вперёд-назад, бегал по двору, наталкиваясь на предметы, а потом, вероятно, стал испытывать сложности с дыханием. В какой-то момент мама увидела несчастного малыша и стянула с него пакет. В комментариях к этому ролику пользователи отметили, что автору видео следовало бы отложить на пару секунд телефон и помочь малышу избавиться от удушающей маски, а не снимать интересные кадры.