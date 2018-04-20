Похожее на что-то нечто озадачило Сеть 

1/11 Этим удивительным существом оказался вид морских червей типа эхиуры. Они живут на морском дне в норах в песке или грязи Фото: @kuat_bolatov

2/11 В длину червь, напоминающий мужской половой орган, может достигать 25 сантиметров Фото: @shigebeachcomber

3/11 Пользователи сети отметили, что этот червь — настоящий деликатес в странах Азии Фото: @ayushaza

4/11 Там его жарят, варят и мелят в порошок, чтобы получить вкусовую добавку Фото: @jjustc

5/11 Европейцы, которые все-таки решились попробовать морского червя, рассказывают, что выглядят они хуже, нежели на вкус Фото: @696969.3.0h

6/11 В Японии и Китае морских червей сначала термически обрабатывают, а потом едят Instagram Фото:

7/11 А вот в Корее их едят исключительно в свежем виде, пока они еще ерзают по тарелке Фото: @nekoman

8/11 Китайцы считают, что рыба-пенис обладает целебными свойствами, вследствие чего ее активно используют в народной медицине Фото: @shaaron_insta

9/11 Фото: @jkirkhart35

10/11 Фото: @pakdda