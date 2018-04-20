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Похожее на что-то нечто озадачило Сеть
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Похожее на что-то нечто озадачило Сеть 

Рамблер 1 час назад
Фотографии странного существа, недавно найденного в Калифорнии, озадачили пользователей Сети. Это нечто вызвало у пользователей отвращение и изумление одновременно.
1/11  Этим удивительным существом оказался вид морских червей типа эхиуры. Они живут на морском дне в норах в песке или грязи
Фото:
2/11  В длину червь, напоминающий мужской половой орган, может достигать 25 сантиметров
Фото:
3/11  Пользователи сети отметили, что этот червь — настоящий деликатес в странах Азии
Фото:
4/11  Там его жарят, варят и мелят в порошок, чтобы получить вкусовую добавку
Фото:
5/11  Европейцы, которые все-таки решились попробовать морского червя, рассказывают, что выглядят они хуже, нежели на вкус
Фото:
6/11  В Японии и Китае морских червей сначала термически обрабатывают, а потом едят
Фото:
7/11  А вот в Корее их едят исключительно в свежем виде, пока они еще ерзают по тарелке
Фото:
8/11  Китайцы считают, что рыба-пенис обладает целебными свойствами, вследствие чего ее активно используют в народной медицине
Фото:
9/11 
Фото:
10/11 
Фото:
11/11 
Фото:
Странное существо недавно обнаружили в американском городе Сан Матео, штат Калифорния.
Существо оказалось морским червем, чье научное название Urechis Unicinctus или «Урехис однопоясковый». Однако в англоязычной среде его нередко называют «рыба-пенис» из-за своей странной формы.
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