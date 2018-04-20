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Воронежские синоптики рассказали, сохранится ли пасмурная и дождливая погода в выходные
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Воронежские синоптики рассказали, сохранится ли пасмурная и дождливая погода в выходные 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В регион пришло похолодание. Пасмурная, прохладная и дождливая погода, которая установилась в Воронежской области, уже порядком надоела — жители региона признаются, что уже снова хочется солнца и тепла. В выходные погода немного порадует жителей региона: периодически будет выглядывать солнце, воздух прогреется до +12…+18 градусов, но дождь всё же пойдёт. В субботу, 21 апреля, по области переменная облачность, без осадков. Ночью в низинах ударят заморозки — до 2 градусов мороза, в остальных местах до +6, днём воздух прогреется до +13, а на солнце — до +21 градуса. Ветер западный, 11-16 м/с. В Воронеже тоже будет преимущественно солнечно, без осадков, ночью до +5, днём до +18 градусов. В воскресенье, 22 апреля, в районах областипеременная облачность, небльшие и местами умеренные дожди, ветер западной четверти до 15 м/с. Ночью от +4 до +9 градусов, днём до +15 градусов тепла. В Воронеже погода тоже испортится — солцне будет чередоваться с облаками, пройдёт небольшой дождь, ночью до +9 градусов, днём до +12. Екатерина Трещикова
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