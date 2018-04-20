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В ПФР рассказали о россиянах, которым более ста лет
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В ПФР рассказали о россиянах, которым более ста лет 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 16 тысяч пенсионеров старше 100 лет проживают в России, рассказал РИА Новости глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов.
"Старше 100 лет в России 15,7 тысяч граждан, из них 5,4 тысячи — получатели пенсий из ПФР, а остальные — по линии ведомств", — рассказал Дроздов.
"На начало 2018 года в России 4 миллиона 613 тысяч граждан старше 80 лет, из них 3 миллиона 587 тысяч — женщины", — добавил он.
Также, по данным Пенсионного фонда, 1,9 миллиона граждан старше 80 лет получают вместе с пенсией по линии ПФР компенсационную выплату по уходу, который осуществляет за ними неработающий гражданин трудоспособного возраста.
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