Ещё
«Закажите бункер и наплюйте на Трампа!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Закажите бункер и наплюйте на Трампа!» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
«Комсомольская правда» рассказала, как москвичи намерены спастись от «ядерной войны».
Так, в последнее время среди жителей столицы и Московской области вырос спрос на личные бомбоубежища. В городе есть пять компаний, которые предоставляют подобные услуги.
«Трамп грозит классными, умными ракетами? Закажите бункер и наплюйте на Трампа!» — гласит реклама одной из них.
Автор издания обратился в компанию «Бункер Строй». Там отметили, что спрос на бункеры и впрямь вырос, и предложили заполнить опросный лист, указав в нем в том числе от какой угрозы журналист хочет спастись.
На личной встрече в офисе фирмы автору рассказали о вариантах «спасения». Обойдутся они в 1,5 миллиона рублей за «бункерочек» и в четыре миллиона за «подземелье».
По словам генерального директора «Бункер Строя» Олега Сазонова, спрос на убежища растет каждую весну.
«Нынче интерес усилился. Хотя в 2014-м он был еще выше», — сообщил он.
Предприниматель отметил, что среди клиентов компании не только «столичные богачи». Бывали, например, и жители Ростовской области, которые живут у границы с Украиной.
В начале апреля СМИ сообщали, что в связи с обострением российско-американских отношений в США активизировались «выживальщики» — люди, которые готовятся к ядерной войне, строя, покупая и арендуя убежища и бункеры.
Более того, тогда же стало известно, что в годы своего президентства Барак Обама под предлогом замены проводки и обновления установок для кондиционирования воздуха построил секретный бункер под Белым домом, который обошелся американскому бюджету в 376 миллионов долларов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская ответила Порошенко про князей111
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой65
Европа ждет «Северный поток-2»110
РФ признала неспособность создавать спутники1217
Первый легальный бордель открывается в России331
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:52
РФ признала неспособность создавать спутники
Наука и техника Технологии
05:38
Telegram погубила криптовалюта
Интернет Рынки
00:50
Пентагон готовит ответ на гиперзвуковое оружие России
Оружие Армия
05:29
Россиянам предложили попробовать «Новичка»
Общество
04:09
Поклонская ответила Порошенко про князей
Украина Политика
05:38
В Москве открылся юбилейный ММКФ
Новости Москвы
00:38
В столице протестируют бесстанционный велопрокат
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение