«Закажите бункер и наплюйте на Трампа!»

Комсомольская правда » рассказала, как москвичи намерены спастись от «ядерной войны».

Так, в последнее время среди жителей столицы и Московской области вырос спрос на личные бомбоубежища. В городе есть пять компаний, которые предоставляют подобные услуги.

«Трамп грозит классными, умными ракетами? Закажите бункер и наплюйте на Трампа!» — гласит реклама одной из них.

Автор издания обратился в компанию «Бункер Строй». Там отметили, что спрос на бункеры и впрямь вырос, и предложили заполнить опросный лист, указав в нем в том числе от какой угрозы журналист хочет спастись.

На личной встрече в офисе фирмы автору рассказали о вариантах «спасения». Обойдутся они в 1,5 миллиона рублей за «бункерочек» и в четыре миллиона за «подземелье».

По словам генерального директора «Бункер Строя» Олега Сазонова, спрос на убежища растет каждую весну.

«Нынче интерес усилился. Хотя в 2014-м он был еще выше», — сообщил он.

Предприниматель отметил, что среди клиентов компании не только «столичные богачи». Бывали, например, и жители Ростовской области , которые живут у границы с Украиной

В начале апреля СМИ сообщали, что в связи с обострением российско-американских отношений в США активизировались «выживальщики» — люди, которые готовятся к ядерной войне, строя, покупая и арендуя убежища и бункеры.