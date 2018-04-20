Полицейский в Чите нашел 800 тысяч рублей

Полицейский в Чите нашел в лифте 800 тысяч рублей и вызвал наряд полиции

"Сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстегнутую сумку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский по телефону 02 вызвал следственно-оперативную группу, владелец клатча устанавливается", — сообщили в ведомстве.

16 апреля на немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века. Клад был обнаружен в прошедшие выходные специалистами по охране почвы. Было найдено множество монет, а также украшения: ожерелья, браслеты, броши и кольца.

По обнаруженным монетам удалось остановить, что клад относится к времени короля Харальда I Синезубого, правившего в 930-986 годах.