Полицейский в Чите нашел 800 тысяч рублей и вызвал наряд

Младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев нашел в лифте собственного дома в Чите мужской клатч с более чем 800 тысячами рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МВД по Забайкальскому краю.
"Сотрудник ППС вечером вместе с супругой возвращался домой, увидел в лифте расстегнутую сумку, в которой были видны денежные купюры. Полицейский по телефону 02 вызвал следственно-оперативную группу, владелец клатча устанавливается", — сообщили в ведомстве.
16 апреля на немецком острове Рюген в Балтийском море обнаружили клад X века. Клад был обнаружен в прошедшие выходные специалистами по охране почвы. Было найдено множество монет, а также украшения: ожерелья, браслеты, броши и кольца.
По обнаруженным монетам удалось остановить, что клад относится к времени короля Харальда I Синезубого, правившего в 930-986 годах.