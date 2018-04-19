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Дуров вновь оголил торс
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Дуров вновь оголил торс и рассказал о любимом фильме 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: durov/instagram.com
Основатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров вновь опубликовал фотографию, на которой он изображен с оголенным торсом, и поделился мыслями о своем любимом фильме. Публикацию он разместил в инстаграме.
«Мой любимый фильм — «300 спартанцев». История о 300 спартанцах, которые борются за свободу своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он.
Дуров также поделился «новостями с фронта». По его словам, российские власти заблокировали уже 18 млн IP-адресов, однако приложение Telegram все равно остается доступным для россиян.
В ноябре прошлого года Дуров с помощью фотографии с оголенным торсом анонсировал обновление мессенджера.
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