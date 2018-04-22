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Школу на 300 мест построят в Долгопрудном
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Школу на 300 мест построят в Долгопрудном к концу 2018 года 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверяют ход строительства 3-этажной школы на 300 мест в подмосковном городском округе Долгопрудный, передает РИАМО.
"Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к очередной плановой проверке строительства начальной общеобразовательной школы на 300 мест на улице Дирижабельная в городском округе Долгопрудный. Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.
В настоящее время на объекте ведется устройство внутренних перегородок, монтаж внутренних инженерных систем.
На площади 6642 квадратных метров разместятся 12 классов, актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным залом, музыкальный зал, столовая на 150 мест, два спортивных зала и медицинский блок. На прилегающей территории будет обустроена спортивная площадка, легкоатлетическое ядро и зоны отдыха.
В проекте учтена доступность объекта для маломобильных групп населения.
Заказчиком выступает управление образования администрации городского округа Долгопрудный.
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