Школу на 300 мест построят в Долгопрудном к концу 2018 года

Сотрудники Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверяют ход строительства 3-этажной школы на 300 мест в подмосковном городском округе Долгопрудный , передает РИАМО

"Инспекторский состав Главного управления государственного строительного надзора Московской области приступил к очередной плановой проверке строительства начальной общеобразовательной школы на 300 мест на улице Дирижабельная в городском округе Долгопрудный. Планируемый срок завершения работ — четвертый квартал 2018 года", — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

В настоящее время на объекте ведется устройство внутренних перегородок, монтаж внутренних инженерных систем.

На площади 6642 квадратных метров разместятся 12 классов, актовый зал на 300 мест, библиотека с читальным залом, музыкальный зал, столовая на 150 мест, два спортивных зала и медицинский блок. На прилегающей территории будет обустроена спортивная площадка, легкоатлетическое ядро и зоны отдыха.

В проекте учтена доступность объекта для маломобильных групп населения.

Заказчиком выступает управление образования администрации городского округа Долгопрудный.