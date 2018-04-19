В Калининградской области введут электронные визы

"Такой механизм уже реализован на Дальнем Востоке нашей страны, по поручению президента вторым регионом, где будет введена возможность получения визы электронным способом является Калининградская область", — сказал он.

По словам Сафонова, срок тестирование механизма будет небольшим.

"Предполагается, что будет проведено тестирование этого механизма в течение достаточно короткого срока — одного года. А по результатам тестирования будет приниматься решение о возможности использования этого механизма на территории всей нашей страны", — отметил глава агентства.

Как сообщалось, в 2017 году в российском законодательстве впервые был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию России , который был внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток (режим СПВ). Возможность получить электронную визу появилась с 1 августа 2017 года у граждан 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд.

Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.