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В Калининградской области введут электронные визы
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В Калининградской области введут электронные визы 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Калининградской области планируют ввести электронные визы. Такая система уже запущена на Дальнем Востоке, после тестирования будет приниматься решение о расширении этого опыта на территории всей страны, сообщил ТАСС в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов.
"Такой механизм уже реализован на Дальнем Востоке нашей страны, по поручению президента вторым регионом, где будет введена возможность получения визы электронным способом является Калининградская область", — сказал он.
По словам Сафонова, срок тестирование механизма будет небольшим.
"Предполагается, что будет проведено тестирование этого механизма в течение достаточно короткого срока — одного года. А по результатам тестирования будет приниматься решение о возможности использования этого механизма на территории всей нашей страны", — отметил глава агентства.
Как сообщалось, в 2017 году в российском законодательстве впервые был закреплен механизм выдачи электронных виз в целях упрощения въезда иностранных граждан на территорию России, который был внедрен и опробован на территории свободного порта Владивосток (режим СПВ). Возможность получить электронную визу появилась с 1 августа 2017 года у граждан 18 стран. Виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах региона РФ, в который осуществлен въезд.
Четвертый Ялтинский международный экономический форум пройдет 19-21 апреля. Его главная тема — "Будущее мира. Будущее России". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером и официальным фотохост-агентством форума.
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