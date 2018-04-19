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Первый русский бордель назвали спасением нации 

Рамблер 18 часов назад
Первый в России легальный публичный дом, который откроется в Москве в конце апреля, поспособствует «остановке» эпидемии ВИЧ в стране. Об этом «Национальной службе новостей» заявила лидер движения секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова.
>> Первый легальный бордель открывается в России
«Прекрасное разнообразие. И это легально», — сказала она.
По словам Масловой, бордель LumiDolls, в котором можно будет заняться сексом с куклами с искусственным интеллектом, является «одним из вопросов» остановки эпидемии ВИЧ, которая «есть» в России.
«Я приеду на открытие. Почему нет?» — сообщила она.
Накануне стало известно, что в деловом центре «Москва-Сити» откроется досуговый центр Dolls Hotel, в рамках которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. Арендовать номер в Dolls Hotel можно будет за 1,5-2,5 тысяч рублей в час, а вместе с куклой — за пять тысяч.
По словам основателя Dolls Hotel Дмитрия Александрова, adult-центр разнообразит сексуальную жизнь россиян, приблизит устранение на территории страны проституции, а также поможет людям с психическими отклонениями, так как, например, в Испании почти треть посетителей подобных заведений составляют именно они.
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