Первый русский бордель назвали спасением нации

Первый в России легальный публичный дом, который откроется в Москве в конце апреля, поспособствует «остановке» эпидемии ВИЧ в стране. Об этом «Национальной службе новостей» заявила лидер движения секс-работников «Серебряная роза» Ирина Маслова

«Прекрасное разнообразие. И это легально», — сказала она.

По словам Масловой, бордель LumiDolls, в котором можно будет заняться сексом с куклами с искусственным интеллектом, является «одним из вопросов» остановки эпидемии ВИЧ, которая «есть» в России.

«Я приеду на открытие. Почему нет?» — сообщила она.

Накануне стало известно, что в деловом центре «Москва-Сити» откроется досуговый центр Dolls Hotel, в рамках которого будет работать первый в России легальный бордель LumiDolls. Арендовать номер в Dolls Hotel можно будет за 1,5-2,5 тысяч рублей в час, а вместе с куклой — за пять тысяч.