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Россияне выступили против запрета Booking.com
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Россияне выступили против запрета Booking.com 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Большинство россиян (79 процентов), принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что Booking.com запрещать не стоит, так как это полезный сайт.
Респондентам задали такой вопрос: «Как вы относитесь к идее запретить Booking.com?». Десять процентов опрошенных ответили «мне все равно».
По мнению шести процентов респондентов, запретить сайт нужно, чтобы «ответить на западные санкции».
Пять процентов участников опроса считают, что сайт нужно заблокировать, если на него поступают жалобы.
Всего в опросе принял участие 2134 человека.
Ранее глава группы компаний «Свой туристический сервис» Сергей Войтович направил в Минкультуры предложение заблокировать в России американский сервис бронирования отелей Booking.com. По мнению Войтовича, такая мера может стать ответом на санкции США, введенные против России в апреле. Он также заявил, что на Booking.com жалуются из-за нарушения законов о конкуренции и прав потребителей.
Представители туроператоров заявили РИА Новости, что блокировка сайта в России не нанесет ущерба ни властям США, ни самому Booking.com. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов отметил, что туроператорские компании не смогут взять на себя всех путешественников, которые пользуются Booking.com. По его мнению, это отразилось бы и на российских туристах, и на иностранцах.
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