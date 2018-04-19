Синоптики прогнозируют усиление ветра на Тамбовщине

В пятницу, 20 апреля, синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 м/с, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова

20 апреля будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью понизится до +4°С, днём потеплеет до +11°С. Ветер северный, 4 м/с.

В субботу, 21 апреля, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 0°С, днём +15°С. Ветер северо-западный, 6 м/с.

22 апреля, в воскресенье, погода останется дождливой. Температура воздуха ночью +5°С, днём +9°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.