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Синоптики прогнозируют усиление ветра на Тамбовщине
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Синоптики прогнозируют усиление ветра на Тамбовщине 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В пятницу, 20 апреля, синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 19 м/с, сообщила пресс-служба мэрии Тамбова.
20 апреля будет облачно и дождливо. Температура воздуха ночью понизится до +4°С, днём потеплеет до +11°С. Ветер северный, 4 м/с.
В субботу, 21 апреля, ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха ночью 0°С, днём +15°С. Ветер северо-западный, 6 м/с.
22 апреля, в воскресенье, погода останется дождливой. Температура воздуха ночью +5°С, днём +9°С. Ветер северо-западный, 3 м/с.
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